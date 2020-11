LA SCENA DISCHI: in arrivo due vinili da collezione!

LA SCENA DISCHI sta per pubblicare su vinile due graditi dischi della scena punk italiana, si tratta di “COSA FACCIAMO?” delle Porno Riviste in un flashante vinile rosa e “LA DOMENICA MATTINA” dei Matrioska in un vinile bianco marmorizzato, due dischi che i miei coetanei ricorderanno con affetto, visto che ne abbiamo atteso l’uscita a quei tempi. Bene sti ragazzi hanno deciso di dare loro una bella confezione, solo 300 copie numerate ciascuno, affrettatevi!