ERROR 404: Fuori il nuovo video

E’ uscito il nuovo video dei punkrockers Error 404, si chiama “Veleno”, e nonostante le apparenze, è una canzone d’amore.

L’amore nella sua fase più dolorosa; le indecisioni, l’odio, la passione, i ricordi e la dipendenza da essi. Il veleno è visto come l’altra metà, la persona che ti fa male ma allo stesso tempo è indispensabile per la tua vita. Come una droga o l’abuso di alcool, ti crea una forte dipendenza. Non ascolti nessuno, vuoi farti male, sei consapevole che piano piano ti distrugge ma a te non importa… tu vai avanti lo stesso.

Il pezzo è stato registrato, mixato e masterizzato presso l’Attitude Studio di Milano, Video e edit sono a cura di Visionary film production.

Se volete approfondire la conoscenza della band, beccatevi i vari links:

