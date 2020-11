SCREECHING WEASEL: pre ordine di “Some Freaks of Atavism” (Striped Records/Recess Records)

Lo scorso Aprile, in piena quarantena, gli Screeching Weasel fecero uscire il loro nuovo album “Some Freaks of Atavism”. L’uscita fu solamente digitale sulle piattaforme che noi tutti conosciamo ormai molto bene, lasciando presagire una futura uscita “materiale”. Quel momento è arrivato.

Nelle scorse settimane sul sito della californiana Recess Records sono state messe in vendita prima 300 copie in vinile arancione, poi altre 300 in vinile azzurro, entrambi sold out in meno di mezz’ora. Ora è disponibile il pre ordine della terza tiratura di stampa: 300 copie in vinile rosa.

https://www.recessrecords.com/product-page/screeching-weasel-some-freaks-of-atavism-lp-orange-vinyl

La notizia è che la prima stampa europea uscirà il prossimo 31 Gennaio per la nostrana Striped Records in vinile bianco.

Il pre ordine è gia attivo qui:

https://stripedmusic.com/pre-order-lp-screeching-weasel-some-freaks-of-atavism-white-vinyl/