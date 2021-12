KILL LINCOLN: cover di “That Song” dei BOUNCING SOULS

Non dobbiamo spiegare chi siano i Bouncing Souls e, allo stesso modo, che pezzo sia That Song. I Kill Lincoln hanno pubblicato il video della loro cover (che sicuramente farà storcere il naso a molti, non al sottoscritto) di uno dei pezzi da 90 di “How I Spent My Summer Vacation”.

La cover fa parte di “Having a Bad Time, Wish You Were Here Out“, una compilation messa su dalla Bad Time Records.

Qui sotto il video.