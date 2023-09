PANKHURST: questa volta una cover!

Avevamo appena lasciato la band con l’uscita del terzo EP Out Of The Kingdom e i PANKHURST tornano con un nuovo pezzo: una cover.

I Pankhurst hanno messo sottosopra Walk Like An Egyptian delle Bangles, pezzone anni ’80 fischiettato dai boomer di mezzo mondo, e ce l’hanno riproposta con un nuovo titolo : Walk Like A White Cop, le hanno cucito un nuovo testo contro la inaudita violenza delle forze dell’ordine quando spesso hanno a che fare con persone di colore negli USA, hanno lasciato i cori originali per andargli sotto dal vivo e urlarli insieme a loro. Si sono presi anche la briga di incollare nel video, una dopo l’altra, le scene delle bodycams dei poliziotti così da non lasciare dubbi su quale sia l’intenzione della canzone. Insomma, un singolo che lascerà traccia e che convince ancora di più su una band che, un passo davanti l’altro, sta dimostrando di essere capace di farsi avanti prendendo lo spazio che merita.

Sheratan Records