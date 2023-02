I Fire Sale sono una super punk rock band formata da Matt Riddle (Face To Face e No Use For a Name), Chris Swinney (The Ataris), Pedro Aida (Ann Beretta) e Matt Morris.

Qui sotto potete ascoltare due pezzi registrati e mixati alla leggendaria Blasting Room di Bill Stevenson: A Fool’s Errand e We Dance For Sorrow.

I due pezzi sono usciti per Negative Progression Records.

