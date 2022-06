LOW-L FEST: Ci siamo!

Manca pochissimo ad uno degli eventi più interessanti del panorama dei festival emergenti italiani e non solo!

Spiccano i nomi di Good Riddance (unica data italiana), Bull Brigade, Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti per una tre giorni che si prospetta davvero infuocata.

– Venerdì 17 Giugno – FREE ENTRY

Main stage: Good Riddance – Red Car Burns – Discomostro – Edward in Venice – Secoli Morti – LineOut

Acoustic stage: Menagramo – Honey

After show: Ignorance

– Sabato 18 Giugno – FREE ENTRY

Main stage: Bull Brigade – Gli Ultimi – Plakkaggio – Los Fuocos – Palm Down – Aurevoir Sofia – Erezione Continua (vincitori Punkadeka LOW-L contest)

Acoustic stage: Viboras – Skytea For Warriors – Andy Ramponi – Dan On The Moon

After show: Gascoigne

– Domenica 19 Giugno – FREE ENTRY

Main Stage: Cor Veleno Tre Allegri Ragazzi Morti – Labradors – Six Impossible Things – HoFame

Acoustic stage: Caso – Miglio – Marta – Cheriach Re

After show: Marsala