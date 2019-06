È tempo di SBIELLATA! In partenza la 10° edizione del Festival SanZenese

Come ogni anno ritorna la SBIELLATA SANZENESE, festa di riferimento per la zona del lecchese e non solo. Arrivata al suo decimo anno di vita, questo fine settimana si prevedono festeggiamenti in grande stile con una line up per tutti i gusti, che non si dimentica dei suoi roots.

La realtà della Sbiellata, evento gratuito e totalmente a scopo benefico, propone il giusto mix tra sagra, musica e ignoranza di cui francamente avevamo bisogno: come ogni estate vietato mancare.

Ridendo e scherzando, tra birra pizze e bancarelle, sul palco di Olgiate Molgora sono salite band del calibro di: Less Than Jake, The Real McKenzies, Goldfinger, Lagwagon, The Toy Dolls, Punkreas. Veramente incredibile.

Il tutto è accompagnato da una campagna plastic-free di tutto rispetto e da una geniale strategia pubblicitaria a supporto degli sponsor locali con l’immancabile gallo. Support!

Punkadeka presente con flyer del Punkadeka Fest al seguito giovedì e venerdì! Venite a salutare.

Il programma dell’evento:

========| GIOVEDì 06/06 |========

DEROZER + PERSIANA JONES

========| VENERDI 07/06 |========

REEL BIG FISH + WATER TOWER

========| SABATO 08/06 |========

DOPE D.O.D. + NDP CREW & MENAZONE

========| DOMENICA 09/06 |========

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + INDIANIZER