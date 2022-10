Ed ecco l’atteso video delle Bmabole di Pezza, come annunciato qui in precedenza, la rock band torna a parlare di indipendenza femminile e a rivendicare attenzione per le tematiche di genere.

Chitarre, distorsioni e un’attitudine punk rock mai messa in discussione. C’è tutto questo nel nuovo singolo delle Bambole di pezza che omaggiano un’icona incontrastata della musica italiana e non solo, simbolo di una femminilità giocosa, divertente, sensuale e forte.