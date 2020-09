PRESSA: la presentazione di NERO FUMO

I PRESSA li abbiamo conosciuti pochi anni fa in occasione del loro lavoro d’esordio “IRRESPONSABILMENTE” uscito su bandcamp e se non ricordo male in qualche copia fisica, beh apprendiamo con piacere dalla loro pagina FB che presto vedrà la luce il primo disco, che sarà composto da 10 pezzi ed avrà una bella ed intensa copertina disegnata dal maestro ZeroCalcare.

Aspettiamo quindi questo nuovo lavoro con l’ansia di chi è stato senza concerti per mesi e non vede l’ora di sfasciarsi sotto al palco…appena si potrà.

Come promesso eccola qua, la copertina del nostro nuovo disco NERO FUMO!

Disegnata per noi da (Z)ZeroCalcare e ispirata alla città dove “viviamo” e al suo assurdo inquinamento.

Per questo la scelta di un brano insieme a Bario aka Riccardo, che si sbatte quotidianamente per cercare di migliorare le cose in questa città.

Il secondo featuring è frutto del sound della canzone che non poteva essere meglio cantata e scritta su un HC spedito da Stefano degli IRA – Hardcore.

Sulla canzone Mr. Bin troverete invece le liriche esplosive di Claudia degli XCARACOX!



Il disco è un mix di coproduzioni:

Wild Attitude Perugia – Inferno Store – Roma – Rumagna Sgroza Records – Tuscia Clan – Cantina Del Gojo Supporters – L’unanera – Bèrghem Youth Crew – Ostia Records – Torpedos Roma – Lanterna Pirata