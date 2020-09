Venerdi 18 Settembre è uscito il video del primo singolo della band emocore torinese.

“Scappare” , traccia contenuta nell’ ep di debutto “Ossa Rotte” distribuito da Scatti Vorticosi , è stato diretto e montato da Giacomo “Josh” Giorgi ( autore del documentario “On The Wild Side” , attivista di Sea Shepherd ed in passato voce di Face The Fact e To Kill , tuttora in attività con i Galeforce / Tempest ) .

Eccovelo qua :