I Bull Brigade dentro la nuova serie Netflix di Zerocalcare!

E’ stato lo stesso fumettista romano ad annunciarlo nei giorni scorsi attraverso un lungo post apparso sui suoi canali Social “ringrazio i Bull Brigade, per avermi lasciato utilizzare Sommersi , questo brano fa sì che mi riguardo la serie e mi sento

a casa, tra la gente mia”.

Si tratta del quarto episodio di “Questo mondo non mi renderà cattivo” ed Eugy & soci vengono rappresentati sul palco, durante uno dei loro concerti, verosimilmente alla Strada di Garbatella. Il brano in questione è “Sommersi”, uno dei più introspettivi e caratteristici dell’ultimo album ed il risultato è davvero entusiasmante.

Non è la prima volta che il fumettista romano si occupa della band torinese, già nel 2016 in occasione dell’uscita del secondo album dei torinesi, Michele Rech volle realizzarne una recensione fumettata, che riscontrò un discreto successo.

“ Avevamo accettato con entusiasmo di concedere uno dei nostri brani per la nuova serie di Michele” commenta Eugy, “ma francamente non ci aspettavamo di essere addirittura rappresentati sopra ad un palco . Questa collaborazione arriva ad impreziosire un anno già di per se pazzesco che ci ha visto mandare Sold Out molti dei locali più rappresentanti del panorama underground italiano.

Con Michele c’è un rapporto di stima ed amicizia che dura da molti anni e questa sua attenzione nei nostri confronti è la conferma che ci troviamo di fronte ad una persona fatta di materiale umano importante”.

