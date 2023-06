Madbeat: il video di “La strada più dura che c’è” con Fabio Valente degli Arsenico

I punk rockers Madbeat sono da poco tornati con il nuovo singolo “La strada più dura che c’è”, brano che vede come ospite speciale alla voce Fabio Valente, cantante degli Arsenico e personaggio carismatico della Torino punk e hardcore degli ultimi decenni.



Il singolo ha raccolto subito un’ottima risposta sia dai fan di vecchia data che da altri appassionati del genere più o meno navigati; un pubblico variegato al quale la band si rivolge e dedica il video ufficiale del brano in questione.

La band piemontese è giunta ai primi 10 anni di carriera in splendida forma, consolidando la propria posizione nella scena musicale italiana e celebrando con questo video l’inizio del percorso che li porterà ad un nuovo album, previsto per gli ultimi mesi dell’anno.



“La strada più dura che c’è” è un brano onesto e diretto, che mette in luce caratteristiche umane nelle quali è inevitabile ritrovarsi, intrecciando liriche e musica in maniera magistrale, ad esaltare la comunicativa espressività del testo.



La band commenta:

“La strada più dura che c’è è quella strada che ogni volta imbocchiamo sapendo che ci porterà vicino ai nostri sogni, alle nostre ambizioni, ma anche lontano dai nostri punti fissi, dalle nostre vite quotidiane che ospitano il nostro passato, e con lui tutto quello che abbiamo consolidato con amore e speranza. Ogni volta che si raggiunge un traguardo si lascia indietro un pezzo di qualcosa, e consci di questo ci poniamo mille domande su quello che stiamo facendo anche se in realtà non ci pensiamo mai.

Non è una canzone che da risposte, ma una canzone che espone un modo di vivere, che alcuni affrontano con serenità e consapevolezza.”