PUNK ROCK HOLIDAY X: svelata la line up giorno per giorno

In attesa di sapere se potrà svolgersi, il Punk Rock Holiday ha svelato la line up giorno per giorno della decima edizione che dovrebbe tenersi dal 10 al 14 agosto prossimi a Tollmin, Slovenia.

Molte le grandi punk rock band che prenderanno parte a questa ricchissima edizione, a partire degli headliners del main stage Refused (warm-up show), Flogging Molly, Bad Religion, Lagwagon e No Fun At All e da quelli del beach stage Red City Radio, Direct Hit!, Makewar e Patrol Girls, ai quali vanno ad aggiungersi, tra gli altri, Adolescents, Bouncing Souls, Strike Anywhere, Mad Caddies, Circle Jerks, Anti-Flag e Strung Out.

Qui sotto il dettaglio di tutte le giornate di festival:

Per tutte le ulteriori news:

https://www.punkrockholiday.com/

https://www.facebook.com/punkrockholiday

https://www.facebook.com/events/2376391189116763