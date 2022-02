Gli Spanish Love Songs, indie punk band californiana, hanno annunciato l’uscita di “Brave Faces Etc.”, che non è altro che un re-immaginato e riarrangiato “Brave Faces Everyone”, album uscito per Pure Noise Records nel 2020.

Qui sotto potete ascoltare e vedere il video della “nuova” Optimism (As A Radical Life Choice).

L’album uscirà il prossimo 15 aprile per Pure Noise.

Pure Noise Records