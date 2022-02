Gab De La Vega, guarda il video del nuovo singolo “Demons Of Tomorrow”

Il Singer-songwriter Gab De La Vega ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Demons of Tomorrow”, un brano energico e melodico, accompagnato negli arrangiamenti dalla formazione completa della sua backing band, The Open Cages.





LINK AL VIDEO: https://youtu.be/82R6yzf2IaM



Ma chi sono i “Demoni del Domani”?

Gab De La Vega risponde dicendo che essi “si manifestano sotto forma di tormenti, ansia, insonnia, pensieri che ci attanagliano di notte. Domande sul senso della vita, della morte, della nostra presenza sulla Terra e di ciò che rimane di noi una volta ridotto tutto al cuore della nostra esistenza.

Ho voluto accostare parole intense, sincere e senza filtri ad una musica che andasse in contrasto con la profondità delle tematiche della canzone. Un modo per esorcizzare i miei demoni, prendendomi sul serio fino ad un certo punto e provando ad accettare la realtà delle cose, per poi trovare la spinta per fare pace con me stesso e con la vita, coi suoi alti e i suoi bassi.”



Il video pubblicato per promuovere l’uscita riprende l’immaginario di un concerto in un piccolo live club, con stage diving, pogo e sing-along degni dei più scatenati concerti punk… e la scelta non è stata casuale.



Gab De La Vega dice: “Due anni fa avevo appena pubblicato il mio terzo album quando è scoppiata la pandemia. Sono riuscito a suonare col contagocce, in maniera molto ridotta rispetto a quelle che erano le aspettative, soprattutto per quanto riguarda i concerti con la formazione full band.

Così abbiamo deciso di organizzare le riprese del video come un vero e proprio concerto in un piccolo live club, dove sia noi musicisti che le persone che hanno partecipato hanno potuto rivivere l’emozione di quel momento magico e catartico che è un concerto dal vivo. Mancava veramente a tutti e l’energia era alle stelle. Penso che il video catturi bene i sentimenti più genuini di quel momento, così come del singolo.

Il periodo che abbiamo passato ha alimentato i miei Demoni del Domani, che hanno invaso anche la quotidianità. Trovarmi sul palco, suonare questa canzone con i miei compagni del gruppo e cantarla insieme alla gente mi ha galvanizzato. La musica dal vivo è linfa vitale.”



E parlando di musica dal vivo: il tour solista in acustico di Gab De La Vega, che è stato cancellato lo scorso autunno, è riprogrammato per Maggio. Le date, distribuite tra Austria, Germania e Paesi Bassi, sono:



11 May – TBC

12 May – Innsbruck, Austria

13 May – Nürnberg, Germany

14 May – Wiesbaden, Germany

15 May – TBC

16 May – Bergen Op Zoom, Netherlands

17 May – Münster, Germany

18 May – Duisburg, Germany

19 May – Solingen, Germany

20 May – Geleen, Netherlands

21 May – Sankt Wendel, Germany

22 May – TBC



Il singolo Demons of Tomorrow, disponibile su tutte le piattaforme digitali , è stato registrato a Luglio del 2021 ed è pubblicato oggi, a meno di un mese dall’inizio delle registrazioni del quarto album di Gab De La Vega, che dice: “per me la musica è un carburante fondamentale per combattere i miei demoni. Sarà un album autentico, dinamico e profondo.”



Link Gab De La Vega:

www.facebook.com/gabdelavegamusic

www.instagram.com/gabdelavegaxvx

www.smarturl.com/GabDeLaVegaDOT (singolo su piattaforme digitali)

www.linktr.ee/gabdelavega