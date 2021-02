Gli X, storica punk band di Los Angeles, hanno realizzato un Ep digitale intitolato “Xtras”.

L’Ep si forma di due pezzi, True Love, Pt. 3 e Strange Life, che non sono altro che b-sides dell’ultimo lavoro degli X, il primo in 35 anni, “Alphabetaland, uscito per Fat Possum Records lo scorso anno.

Qui sotto potete ascoltare “Xtras”:

Xtras | X (bandcamp.com)