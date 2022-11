“Finger Crossed” è il nuovo singolo/video dei Wasei

https://www.facebook.com/waseiband

http://www.instagram.com/waseiband

I Wasei (ex-Wasei Hey! Go!) sono dei veterani dell’hardcore punk brianzolo. Il nuovo album “Vulgar Misplay of Burkett”, in uscita nel 2023, coniuga melodia e velocità per tutti i fan dello skatepunk in stile No Use for a Name, Bodyjar, NOFX.Se volete approfondire: