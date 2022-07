HARRY POPPER: nuovo singolo e succose news!

Gli Harry Popper compiono 20 anni, e per festeggiare questo ragguardevole traguardo i ragazzacci di Novara in queste settimane (mea culpa che non ho visto) hanno in serbo qualche novità per i propri fans: per prima cosa è qualche settimana che gira il nuovo, bellissimo singolo “a chi crederai”, pezzone punk in salsa Harry Popper del celebre brano reso famoso dal film cult Ghostbusters, ma questo è solo l’inizio, perché la canzone farà parte di un film che voi fans potrete fare nascere, infatti dal prossimo settembre partirà una campagna di crowdfunding che servirà a sostenere le spese di realizzazione di un Fan Film , la cosa mi incuriosisce da matti e non vedo l’ora di vederlo! Intanto vi faccio vedere un estratto del video clip del singolo, che verrà lanciato a supporto della campagna di finanziamento. Restate tuned che 20 non si compiono tutti i giorni!