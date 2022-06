I Medium Beer sono la band scelta per aprire l’Izzy Day

La band che avrebbe aperto l’Izzy Day 2022 doveva avere due caratteristiche:

– età media massimo 25 anni

– venire dalla parte di Brianza compresa tra Monza e Trezzo sull’Adda, quella parte in cui si trova il Bloom di Mezzago, che ospiterà l’evento

Abbiamo ricevuto un bel po’ di candidature, ma l’unica band che aveva tutte le carte in regola sono loro: i Medium Beer.

Tutti e 4 hanno 22 anni, e Punkadeka ne aveva già parlato

Quindi se volete vedere come “i giovani d’oggi” si approcciano al punk oi, venite presto al Bloom, la band inizierà alle 21!