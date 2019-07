PUNK ROCK AGAINST WAR: si aggiungono altri 10 nomi

Continua la carrellata di nomi della compilation “Punk Rock Against War”, secondo volume raccolta di Inconsapevole Records che uscirà a settembre in formato digitale sulla pagina bandcamp dell’etichetta indipendente livornese.

Tutto il ricavato sarà devoluto ad Emergency.

Dopo aver annunciato Bracket, Samiam, F.O.D., Gameface, A Vulture Wake, Mute e tanti altri, ecco i 10 nomi di questa settimana:

BEERBONG (melodic hardcore Gorizia)



USELESS ID (punk rock, Israele)



THE MANGES (punk rock, Las*Pezia)



SPRING MOODS (punk rock, Forlì)



THANX 4 ALL THE SHOES (melodic hardcore, Emilia Romagna)



PADME (punk rock, Istanbul)



BANDAGE (punk rock, Atene)



COCKS (punk rock, Genova)



FOR I AM (punk rock, Belgio)



I LIKE ALLIE (punk rock Milano)