Crummy World in esclusiva al Punkadeka festival!

Sarà Luca dei Crummy Stuff ad unirsi a Nando dei Senza Benza, Olly degli Shandon e Luca dei Maze/Sottopressione che, solo per questo evento esclusivo, suoneranno insieme i pezzi storici dei Crummy Stuff e SenzaBenza… un’occasione unica per vedere all’azione i Crummy World!

I Crummy Stuff, la storica band milanese, festeggia proprio quest’anno i 25 anni dalla prima formazione, dopo il primo Ep del 2004 “El coche loco”, sfornano il primo album “Punk’s not Sad” (1996) che riscuote un ottimo success a livello di vendite e porta la band in tour per l’Italia e Paesi Baschi.

Nel 1998, nuovo album “Never trust a punk” e nuovo tour sia in Italia che in Spagna. “Fuck Europe” esce nel 2000 e vede la band impegnata in un tour lungo due anni che tocca anche il Sud America e li vede salire sul palco con, tra gli altri, NOFX, Bad Religion e Joe Strummer.

Nel 2002 esce un album di sole cover e l’anno seguente la ristampa su cd del primo EP della band, nel 2008 un vhr con titolo omonimo.

Da allora si sono visti sui palchi con sporadiche apparizioni, occasione unica per risentire gli storici pezzi della band!

Il ritorno di Luca sul palco del Punkadeka festival sarà accompagnato tra gli altri anche dal grande Nando dei SenzaBenza che proporrà anche alcuni pezzi della sua band.

I SenzaBenza reduci dalla superba esibizione al Punk Rock Raduno, sono i portabandiera del flower punk (uno stile ibrido tra punk rock alla Ramones e surf-beat), nascono a Latina a fine degli anni 80 ma solo nel 1992 e dopo il demo autoprodotto Suono forte e veloce, viene pubblicato il loro primo album Peryzoma per la McGuffin, la band conquista subito ottime recensioni su riviste specializzate e addirittura diventano una “rivelazione punk” per la nota rivista americana “Maximum Rock’n’Roll”. Nel maggio del ’93 aprono ben due concerti del tour italiano dei Ramones.

e manifestazioni come il “14° New Music Seminar” a New York. Verso la fine del 1993 viene pubblicato “GIGIUS” e promosso con ben 70 date.

Nel 1996 vede la luce il loro terzo album “Deluxe – How to Make Money with Punk Rock” per la Ultimo Piano/Sony, dove viene mixato ed ultimato al “Baby Monster Studio” grazie alla co-produzione di Joey Ramone e Daniel Rey alla consolle.

Il 4° album, “Vol.4” uscito nel 1999 è cantato in Italiano. Nel 2001 fanno parte della colonna sonora del noto film “L’ulttimo bacio” di Muccino, nel 2002 esce infine Uppers che vede il ritorno ai testi della band in inglese.

Dopo anni di silenzio nel 2017 i Senzabenza tornano con un capolavoro di power pop / punk rock a calcare i palchi di tutta Italia con “Pop From Hell”.

A chiudere la band due componenti d’eccezione!

Olly Riva : Shandon, the Fire, Crummy Stuff, The Good Fellas sono solo alcune delle bands in cui ha militato.

E’ uno degli artisti più rappresentativi della scena punk Italiana, con gli Shandon, una delle band più rappresentative della scena, ha cavalcato innumerevoli palchi italiani e esteri facendo da spalla a band come Rancid e the Offspring, i suoi pezzi sono stati sicuramente punto di riferimento per la scena indipendente tra glia anni 90 e primi 2000.

Alla batteria vedremo Luca dei Maze, una delle più potenti HC band Italiane con il sound old school anni 80 che tutto il mondo ci invidia, dopo aver dato alla luce la prima musicassetta Maze (1988) , il single “dentro di Noi” (1991) elo split con Permanent scar (1992) sono tornati a suon di HC nel 2012 con uno split con i Zheros e nel 2014 von Tracce Evidenti.

Luca ha militato inoltre in un’altra una band di punta della scena hardcore: i Sottopressione.

PUNKREAS + CRUMMY WORLD + IMPOSSIBILI + FFD + WATER TOWER + THE CLEOPATRAS + VIBORAS

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt