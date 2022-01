I The Drowns, punk rock band di Seattle, hanno pubblicato un nuovo 45 giri s/t contenente due tracce: sul lato A è incisa la cover degli degli Slade Know Who You Are, mentre il lato B vede la presenza di un nuovo pezzo originale intitolato guideline sof Control.

Il 7″ è uscito per Pirate Press Records, così come l’ultimo lavoro da studio “Under Tension”.

