MIDDLE FINGER: in aprile fuori “ABBIAMO ANCORA VOCE”!!

Altre cose belle del 2022! Dopo aver sentito Marco Giacosa, che è a casa e sta bene grazie al cielo, leggo dalla pagina FB della band questa chicca, attendiamo fiduciosi la primavera e un album che a quanto ne so sarà una legnata in mezzo ai denti!

Con gran piacere e soddisfazione sveliamo la copertina del nostro nuovo album dal titolo “ABBIAMO ANCORA VOCE” la cui uscita è prevista ad Aprile 2022!!!

Il disco sarà disponibile in vinile nero con cd incluso e sulle principali piattaforme di streaming.

Ringraziamo di cuore fin da ora tutti quelli che hanno reso possibile la produzione di questo disco che sono, in ordine sparso:

Per le registrazioni, il mixaggio e il master audio Giorgio Gobbo.

Per la grafica Fabio Camèra.

Per le foto che troverete all’interno del libretto Alberto Ratto e Debora Turco.

https://www.instagram.com/albertoratto/

https://www.instagram.com/maybenobody.else/



Presto seguiranno altri aggiornamenti!!!