Torna la Playlist dei Singoli Punk/Ska/HC! Per voi il meglio di Gennaio!

Ritorna la Playlist di Punkadeka… Per voi il meglio di Gennaio

Il nuovo anno è iniziato da poco… Ma senza neanche accorgercene è quasi volato via il primo mese e di roba da ascoltare ne abbiamo avuta davvero parecchia.

Si va dai nuovi discussi pezzi degli Anti-Flag ai primi promettenti singoli estratti dal nuovo lavoro dei Bouncing Souls: noi vi suggeriamo “Only in my head” se volete dare una chance ai ragazzi della Pennsylvania e “Ten Stories high” se cercate certezze dalla band del New Jersey. Poi l’energetica “Pit-Stop” degli Svetlanas e il più che mai coinvolgente punk canadese dei Trashed Ambulance con il singolo “Cyntax Error”.

Con lo skate punk di “Stroke (I’m sorry)” degli Still No One, l’hardcore tiratissimo di “To be short” degli Stanis e il rock punk tutto italiano di “Montagna e Maree” dei Quarantena, sono però le band italiane a prendersi i riflettori della scena di questo mese con i loro nuovi lavori freschi di uscita e diciamolo davvero cazzuti.

Da citare sull’onda del classico punk italiano il nuovo singolo “Teresa Casa e chiesa” di Jek (Bassista degli Spaventapessere) e “Mi fido di te (Zampa)” firmata da La Sindrome di Peter Punk con il feat dei Dari. E ovviamente non possiamo non citare i Punkreas (che proprio sul finale del mese) ci scaricano addosso l’incredibile potenza ed energia di “Le mani in alto”: primo singolo del nuovo album in arrivo a fine marzo.

Belle le perle rilasciate dai Bloodstrings con “Heartache Radio” e dagli Stay Out (con il featuring di Joe dei The Queers) con “Life’s so lonely”, se poi cercate dello ska date un ascolto a “Alles draht sich” dei tedeschi Rantanplan. Sempre dalla Germania ecco giungerci “Und ich hore dich atmen” : ultimo singolo (questa volta in acustico) estratto dall’omonimo ep degli ZSK. E poi “The messenger” che è invece il primo pezzo del prossimo album dei nostri connazionali The Offenders, immigrati a Berlino.

Ma non si finisce qua, vi invitiamo a scoprire le altre secret track all’interno della playlist! Attendiamo i vostri riscontri, ma anche suggerimenti se ci fosse sfuggito qualcosa.

Noi tra le novità vi suggeriamo il punk pop finlandese dei No More Clothes con il loro primissimo singolo “Punkrocksong” e quello ancor più melodico dei Nothing Special con “Julia”. Ai più giovani potrebbe senza dubbio piacere il nuovo sound della band romagnola Sunset Radio che con “Pagine” si spostano decisamente verso nuovi orizzonti, abbandonando quelli melodic hardcore. Per chi invece resta ancorato al punk rock dalle influenze californiane suggeriamo l’ascolto di “Come back Home”: il singolo che anticipa l’uscita dell’album della band piemontese Weekend Cigarettes.

Diverse le cover proposte in queste settimane: I Tizio propongono una versione elettro punk di “Un’altra vita” dei Persiana Jones, i The Interrupters con un autentico capolavoro omaggiano i 50 anni dei Cock Sparrer rivisitando la ben famosa “We’re Coming Back” mentre i Dickies presentano un’alternativa meno rifinita ma tanto più potente di “Out of sight, out of mind”. I Green Day, invece, in occasione dei 30 anni di Nimrod, hanno rispolverato “Allison” (cover di un pezzo di Elvis Costello) registrato durante le sessioni dell’album nel 1997.

Insomma, davvero un buon assaggio di quello che ci aspetta e che per il terzo anno consecutivo cercheremo di raccogliere nella Playlist dei Singoli Punk/Ska/HC attingendo dalla scena nazionale e internazionale del punk rock, dello ska, dell’hardcore, dell’Oi.

Don’t miss it, click on the playlist & rock n’roll!