THE QUEERS: split coi THE JASONS fuori a Novembre

E’ di pochi giorni fa la notizia che il prossimo 16 Novembre uscirà per la ProRawk Records un 45 giri split tra i leggendari The Queers e i The Jasons, punk rock band del New Jersey.

Lo split conterrà 4 pezzi per lato: nel lato Queers saranno presenti 4 tracce ri-registrate di “Back To The Basement”, mentre nel lato The Jasons saranno incisi quattro vecchi brani anch’essi ri-registrati per l’occasione e prodotti da Joe Queer in persona.

Qui il pre-ordine:

https://www.prorawk.com/