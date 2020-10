RIOT SQUAD: Virtue Can Shine

I “Cervelli Cattivi” ferraresi tornano all’attacco dopo nemmeno sei mesi di distanza dal loro primo Ep e lo fanno con nove tracce di puro Punk Hardcore ben suonato , più una manciata di cover .

Per l’esattezza tre : Un doveroso tributo ai Bad Brains con “Banned in Dc”, una bella rivisitazione di “New Rose” dei Damned , band per la quale penso nutrano un amore viscerale vista la presenza di un’altra cover nel loro debutto , ed una toccante “Painful Reminder” degli SNFU che mi ha lasciato senza fiato . Sarà che non ho ancora metabolizzato la morte di Mr. Chi Pig , come me penso molti altri , ma questa versione dei Riot Squad mi ha veramente scaldato il cuore.

“Virtue Can Shine” si discosta piacevolmente dal precedente lavoro , l’influenza dei Bad Brains si sente molto meno e lascia spazio ad una visione più personale e consapevole del loro sound .

“Six Feet Away From Me” ne è la prova : Chitarroni imponenti che si fondono con dei cori quasi celestiali sul finale .

“Riot Squad” e “Goodbye” ti schiaffeggiano in poco più di un minuto ciascuna e sono intervallate da “Boys From Suka Front” che smorza un po’ i tempi .

Intro di basso “fuzzettone” per “ Roots, Rights & Rows ” dove il tutto è condito da un cantato davvero ammaliante . La personalità ed il “delirio di onnipotenza “ della voce e delle melodie la fanno da padrone in tutto l’album .

Nel finale non abbassano mai i toni ed usano sempre la stessa formula vincente : Giri di chitarra belli pieni , batteria e basso all’unisono , velocità e canzoni che superano a malapena il minuto .

Questo è ciò che trovate in ”Addicted To Evil” , “Virtue Can Shine”( dal ritornello spiazzante ) , “Shit : Lazy Worm” e “Forgot the words” .

Ancora una volta è tutto completamente autoprodotto e messo su bandcamp gratuitamente . Eccovi il link : https://riotsquad1.bandcamp.com/album/virtue-can-shine

PS: Io , da eterno romantico , ribadisco che vorrei vedere/toccare/sentire/sniffare tutto questo su vinile .