I Bad Frog al Punkadeka Festival: preparatevi a un uragano di divertimento!

Amanti del punk rock, preparatevi a saltare con una delle band punkrock più amate e divertenti d'Italia.

1 Settembre 2024 – Magnolia – Milano

Biglietti

La band di Codogno, conosciuta per il suo punk rock scatenato e ironico, sarà al Punkadeka Festival per un vero e proprio turbine di divertimento.

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

1 Settembre – Magnolia Open Air – Milano

Biglietti

I BAD FROG si aggungono ai già annunciati UK SUBS, BULL BRIGADE, MANGES … e non è finita qui!!!

Bad Frog: 20 anni di ignoranza e punk rock tra Lodi e Piacenza

Nati nel 2004 a Codogno, i Bad Frog sono stati definiti un uragano di punk rock ironico che dal 2004 porta scompiglio nella scena punk rock. Con la loro attitudine sfacciata e i loro testi demenziali ma mai banali, i Bad Frog sono ormai una delle band più amate e divertenti del panorama punk-rock italiano.

Veloci come un mulinello e pungenti come le ortiche, i Bad Frog non si prendono mai troppo sul serio, ma dietro la loro ironia si nasconde una grande passione per la musica e una grande capacità unica di coinvolgere il pubblico. Il loro sound è un mix di punk rock italiano scatenato e influenze internazionali, con arrangiamenti e riff che richiamano band storiche come gli italiani Derozer e addirittura i NOFX.

Padroni di uno stile veloce e senza pudore, i Bad Frog non si tirano indietro di fronte a nulla, affrontando con ironia e sarcasmo temi leggeri e seri allo stesso tempo. Le loro liriche, apparentemente senza senso, nascondono spesso riflessioni profonde sulla vita e sulla società.

Il loro album “Ti auguro tante belle cosce” del 2015 è andato esaurito in digipack e ristampato l’anno successivo, mentre nel 2019 è uscito “Mi si è indurito il pane”, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

I Bad Frog sono stati scelti direttamente dai NOFX per aprire al loro ultimo concerto “NOFX Final Tour” del 12 Maggio al Carroponte con un’esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta, un live energico, travolgente e pieno di ironia che ha fatto ballare, pogare e saltare il pubblico presente senza un attimo di sosta.

INFO: http://www.punkadeka.it/punkadeka-festival

SEGUI: https://www.instagram.com/punkadekafestival/

BIGLIETTI: https://link.dice.fm/K9d1d96a5717

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1072328213855449