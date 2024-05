CRANCY CROCK: fuori il video “la guerra delle lancette”

Esce oggi il video dei Crancy Crock, la band bergamasca presenta “la guerra delle lancette”, una delle hit estratte dalla loro ultima fatica “MayDay”, enjoy!

La Guerra delle Lancette è il quarto singolo estratto da Mayday, settimo album dei Crancy Crock ed è un omaggio all’arte e

al tempo, protagonisti del videoclip rappresentati da Skim, artista fiorentino che firma l’artwork del progetto e che nelle sue opere intreccia l’esplosione di colori con messaggi mai banali.

Nel booklet dell’album è presente anche una sua opera dal titolo “Vorrei con te da solo sempre viaggiare” che l’artista ha regalato al mondo del punk-rock.

Mayday è prodotto dai Crancy Crock e Gasterecords con il supporto di Scatti Vorticosi, Samoan Records e All You Need Is Punk ed è stato registrato, mixato e masterizzato presso l’Indiebox Music Hall di Brescia da Giovanni Bottoglia.