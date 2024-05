THE OFFSPRING: SI AGGIUNGONO I BUZZCOCKS IN APERTURA ALL’UNICA DATA ITALIANA

I Buzzcocks sono stati un gruppo musicale punk rock formatosi a Manchester nel 1975 e riconosciute come Una delle formazioni più importanti della scen punk della fine degli anni settanta, ritenuti degli innovatori del genere PopPunk, si aggiunge in aperura all’ unica data Italiana degli offspring

THE OFFSPRING

UNICA DATA ITALIANA

OPENING: BUZZCOCKS

21 AGOSTO 2024

AMA MUSIC FESTIVAL – ROMANO D’EZZELINO (VI)

La punk rock band californiana torna in concerto per un’unica data in Italia nel 2024 all’AMA Music Festival con una scaletta piena di hit senza tempo.

Biglietti in vendita su TicketOne, Ticketmaster e TicketSMS.

Dopo lo straordinario sold out alla prima edizione italiana dello Slam Dunk Festival, The Offspring tornano in concerto in Italia! La punk rock band californiana sarà headliner il 21 agosto 2024 all’AMA Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI), per quella che sarà la loro unica data italiana. Altra band confermata per la giornata del 21 agosto sono i Buzzcocks, leggendaria band di Manchester che ha fatto la storia del punk inglese con hit del calibro di ‘Ever Fallen In Love’ e ‘What Do I Get?’.