MONICA MAY: fuori il singolo “lasciami”

Eccovi il nuovo singolo dei Monica May, il punk rock trio rilascia oggi la malinconica “lasciami”, vi consiglio di seguire i ragazzi, facce conosciute da anni nella scena, fidés de mì, un altro gran colpo degli amici di Gasterecords.

È un testo personale che guarda a quel periodo bellissimo e travagliato che è l’adolescenza tra i 16 e 20 anni di età. La canzone prova a descriverne i sogni, le aspirazioni, le ricorrenti timidezze e i dissidi interiori. Il ricordo di quegli anni passa inoltre attraverso il concetto di tempo scandito non solo dalle date, misurate in giorni/mesi/ore, ma anche dalle emozioni vissute individualmente e collettivamente ai concerti, in vacanza o attraverso le immagini trasmesse dalla tv ed MTV -il grunge, la morte di Kurt Cobain, le immagini del G8 di Genova.

“Lasciami” è il secondo singolo dei Monica May, che segue “Memphis” pubblicato il 12 aprile 2024.