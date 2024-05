THE TROUBLEMAKERS: fuori il video “Tromba in Condominio”

Una situa che abbiamo vissuto in tanti, godetevi il nuovo video dei Troublemakers! E fate casino in condominio!

Problemi con il vicinato? Tensioni in condominio? Tratto da una storia vera, nel loro ultimo singolo i Troublemakers, band ska rocksteady di Parma, tornano per raccontarci a modo loro quanto possano essere tesi e quanto mai legati ad un filo i rapporti con il vicinato specie se si è soliti suonare la tromba nelle tarde ore della sera…; il sarcasmo e l’ironia come primarie chiavi di lettura del quotidiano conditi con le sonorità e l’energia che sono ormai già marchio di fabbrica della band.