I locali punk da conoscere in Italia-Officine Libra, un luogo nato grazie ai Ramones

Abito a Monza da qualche anno e da quando ne sono diventato cittadino, sono automaticamente diventato avventore delle Officine Libra, più comunemente conosciuto come “Il Libra”. Avete presente quel momento in cui nella vostra testa realizzate la vostra casa dei sogni? Mattoni a vista, flipper, cabinati, arredamento industriale d’annata, arte invadente e fuori misura, fumetti e moto appese al muro. In genere è ciò che vogliamo tutti o almeno ci piacerebbe fosse così, specialmente se completato da un bel bancone e musica diffusa, quella che tanto ci piace. Beh questo posto potrà essere casa vostra, si perché il Libra ama definirsi “Il tuo amichevole bar di quartiere” dove davvero puoi stare a tuo agio, bere una birra e tirare tardi senza che il tempo ti fiati sul collo. Chi gestisce tutto ciò? Ma il mitico Paolo, Ramones dipendente, giramondo esperto di cocktail, genovese di origine, ironico per vocazione. Io lo conosco e voglio farlo conoscere anche a voi. Paolo ci sei? Dai che saltiamo nel vuoto!!

Definirti particolare, atipico e altri termini simili mi sembra riduttivo. Mi piacerebbe molto l’idea che la gente conoscesse Paolo il “personaggio” prima di dedicarci al resto. Ci racconti un po’ di te?

Nasco il 16/2/80 al concerto dei Ramones a Milano sotto il segno di Jhonny Ramone. Prima di quella data non ricordo molto di me, dopo molti concerti (alcuni anche non dei Ramones) e tanta fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, carburare la Vespa e rimediare un uscita con qualche signorina dai gusti non particolarmente raffinati. A 44 anni di distanza posso dire con orgoglio che è rimasto tutto più o meno uguale ma non ho più la Vespa, ho un enduro giapponese. Si cresce, purtroppo.

Ora tocca alle Officine Libra, raccontaci come è nato il progetto e se avevi un’idea precisa fin dall’inizio per quanto riguarda l’aspetto del locale

Dopo aver fatto (male) praticamente di tutto, dall’elettricista (!) al preparatore di paleontologia presso il Museo di Storia Naturale di Milano (tutto vero eh!), davanti ad una pila di bollette da pagare, una Vespa che non parte, un frigo semivuoto e l’ennesimo 2 di picche, in un attimo di illuminazione mi rendo conto che le poche cose che so fare sono: bere birrette da mattina a sera, mettere musica di tutti e due i tipi (quella dei Ramones e quella dei Clash) e appiccicare liti furiose per nonnulla qualsiasi. Dei miei amici avevano rilevato una vecchia casa del popolo e cercavano qualcuno che gli desse una mano. Il più era fatto e, naturalmente, mi era caduto dal cielo. Prima di pensarci bene mi ero già licenziato dal Comune di Milano e la sera stavo già spinando la mia prima birretta. Di lì a rimanere da solo ed aprire il Libra sono bastati il mio cattivo carattere e un po’ di tempo..

Questa è una delle domande che più mi piace porre. Cosa ti motiva giorno per giorno a gestire un locale che ha una “missione” differente da molti altri luoghi di aggregazione?

Anni di gestione (non sono proprietario di nulla) mi hanno lasciato un paio di cicatrici, un monte di debiti e un mare di bellissimi ricordi. Il mix di queste tre cose mi da il boost quotidiano ad alzarmi ogni mattina…e poi serve sempre qualcuno che metta buona musica qui in Brianza, no?

Il Libra svolge altre attività extra oltre a quella di fornire un luogo dove stare bene ascoltare buona musica?

No, già mi piacerebbe riuscire a far bene quelle due cose..

Il locale esiste da molto tempo come sappiamo. Vivi tra i favori delle istituzioni e del vicinato o ti tocca lottare per andare avanti serenamente?

Mi pregio di aver litigato con tutte le giunte (quella più, quella meno) che son passate da Monza dal 1999 ad oggi. Per i vicini la cosa è più complicata. Mi adorano (a volte) mi chiuderebbero col tritolo altre. Li capisco, a volte è veramente difficile spiegare specie ai ragazzi più giovani che ad esempio, ascoltare la musica a cannone alle 3 di mattina sotto un locale (anche se ha chiuso da un oretta) non rende né loro né il locale particolarmente popolari a chi abita nel circondario..

L’altra domanda che mi piace assai. Chi è passato dal libra di famoso (calciatori, attori, musicisti, pescatori ecc…) o anche solo importante per te?

Onestamente sono passati in tanti, alcuni famosi famosi (quelli che vedi alla tivù per dire) ma quelli più importanti sono stati per me i Crummy Stuff, che erano passati per caso dal mio locale nei primi 2000 dopo un concerto e con cui è iniziata un amicizia che dura ancora oggi…ah, sì anche Nando dei Senzabenza! Lui ha parlato con Joey Ramone e oggi beve “uischi” nei miei bicchieri! Sono un uomo fortunato!

Grazie tantissimo Paolo, prima però di chiudere, dacci il motivo dei motivi perché i nostri lettori passino a trovarti.

Il giovedì i cocktails sono in sconto. (faccina che sorride)