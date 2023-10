Nuovo singolo per le Bambole di Pezza

Esce oggi Contare 0, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza.

Pezzo che potrete sentire in concerto all’Alcatraz di Milano il prossimo 25 novembre, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“Contare 0” è un brano che racconta una sensazione di difficoltà. In certe fasi della vita ci si sente di non riuscire a trovare un proprio spazio nella società, impauriti nel potere affrontare le sfide e le battaglie quotidiane. Con il mondo che cerca di far sentire come se non si valesse nulla, e ci si comincia a credere. La canzone parla di questa sensazione di disagio interiore.”