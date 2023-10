Sabotaggi: L’album solista di Carlame

E’ giunta l’ora dell’album solista di Carlame, nome ormai noto per gli innumerevoli progetti che hanno segnato la scena underground italiana dai primi anni 90 ad oggi, tra cui Skruigners,

Discomostro, Laforcah.

Nasce come batterista, poi dj e produttore, ora cantante, ma da sempre autore e compositore per tutte le band di cui ha fatto parte.

Oggi con un progetto solista in cui mescola tutte le sue anime per dare vita ad un suono nuovo, senza alcun vincolo di genere, senza paura di mettersi in gioco, senza vergogna di mettersi a nudo, senza mai smettere di essere sè stesso.

Lui stesso dichiara:

“Realizzato tra il 2021 e il 2022 quasi interamente in casa con mezzi di fortuna. Senza band, senza attrezzature specifiche, senza grandi ambizioni e quasi sempre ubriacarmi.

Ho creato, elaborato e mescolato campioni di strumenti reali e non, cercando di dar vita a un suono nuovo che accompagnasse i miei lamenti, la mia rabbia, le mie battaglie, le mie paranoie, le mie ansie, il mio modo di stare al mondo.

Senza alcun vincolo di genere, senza paura di mettermi in gioco, senza vergogna di mettermi a nuedo, senza smettere di essere me stesso”



SABOTAGGI

Tracklist:

01. Lazzaro

02. Zampe in Tasca

03. Buongiorno

04. Sotto la Pioggia

05. Jennaio

06. La Giostra

07. Capolinea

Etichetta: Professional Punkers

https://www.professionalpunkers.com/product-page/carlame-sabotaggi-cd-2023