NO RESTRAINTS: il 3 novembre lo split con i THIS MEANS WAR!

Ottime notizie dal Piemonte, i nostri No Restraints sono in procinto di pubblicare uno split con la band olandese/belga This Means War, 5 pezzi per band e la promessa di un lavoro che farà tremare le casse.

Il 3 novembre esce “Leave a trace” il nuovo lavoro discografico dei No Restraints.

Sarà un LP split con i This Means War che includerà 5 canzoni per gruppo.

Uscirà in vinile per la Sunny Bastard Records e sarà disponibile in tre diverse colorazioni: nero, blue o arancione, mentre la versione CD sarà curata dalla polacca Hardcore Tattoo Records. L’album sarà inoltre disponibile anche su tutte le piattaforme digitali. Il pre-order del disco è già disponibile sul sito



norestraints.limitedrun.com



L’uscita del disco sarà anticipata dal video di Rough & Tough che sarà pubblicato venerdì 20 ottobre alle 12.30, qui il link per la première:

https://youtu.be/aJ4iPEaY3Oo



I This Means War sono una punk band dei Paesi Bassi, in attività dal 2017 hanno però già condiviso interi tour con i leggendari Cock Sparrer e GBH, oltre a svariati concerti in tutta europa.

A novembre partiranno per il primo tour europeo da headliner.



Il primo estratto dei This Means War è invece già disponibile in digitale.