Sabato 18 Giugno gli amici di Vecchie Maniere – Birreria Parmigiana dedicheranno alcuni fusti di birra a sosegno del MONORAMA FESTIVAL del 2 Luglio, il festival punk creato per celebrare il ricordo dello storico leader e frontman degli F.F.D. in compagnia di NABAT, KLASSE KRIMINALE, RAW POWER, TOTALE APATIA….

(Qui tutte le info per il MONORAMA)

intanto:

SABATO 18 GIUGNO

VECCHIE MANIERE BIRRERIA PARMIGIANA

Borgo Bernabei, 40/A

in consolle DJ ALIEN form THE SOULS SCOOTER CLUB

dalle 18.30 !