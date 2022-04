MONORAMA vol.1 -Punk Fest

In memoria di Mono, siamo felici di annunciare la prima edizione del MONORAMA, il festival punk creato per celebrare il ricordo dello storico leader e frontman degli F.F.D., ma anche la voglia di stare insieme, divertirsi e fare casino. Mono ci ha insegnato come brindare in compagnia, adesso tocca a noi, dal pomeriggio fino a notte!

2 Luglio 2022 dalle 17

SUL PALCO:

NABAT

KLASSE KRIMINALE

RAW POWER

TOTALE APATIA

ROTTEN BOI!S

BLAK VOMIT

OLTREPUNK

FFD + Very Special Guests, che si alterneranno sul palco per farvi cantare a squarciagola

A seguire la musica di Lord Ziro, Skavalcher, DJ Bufo fino a tarda notte!

All’interno dell’evento BEER, FOOD & DISTRO!

Scelta Vegan disponibile!

Il ricavato dal contributo della serata sarà interamente devoluto alla “Associazione per l’Assistenza e la Ricerca in Cardiochirurgia” con una donazione in memoria di Mono e dei suoi amici.

Parcheggio davanti ai cancelli del locale!

Evento all’aperto, in caso di maltempo si svolgerà ugualmente all’interno dell’APP Colombofili.

L’App Colombofili è accessibile per persone con sedia a rotelle.

CONTRIBUTO ALLA SERATA: 8€ + Tessera Arci

IN COLLABORAZIONE CON:

Punkadeka

Vecchie Maniere Parma

Parma Rude

The Souls Scooter Club

Punkitaliano.it

DOVE?

Circolo App Colombofili

Str. dei Mercati, 235/241,

Parma PR

COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL:

AUTOSTRADA: L’Arci App Colombofili dista 6 minuti di macchina dall’uscita autostradale Parma, 11 minuti dall’uscita Parma Ovest.

TRENO: Arrivati alla Stazione dei treni di Parma, prendere il 6 in direzione Aeroporto/Fermata in Viale dei Mercati (PR)

AUTOBUS: Numero 6, direzione Aeroporto/Fermata Viale dei Mercati

PER INFO: Contattateci sulla pagina Facebook. Saremo lieti di rispondervi quanto prima!

Diffondi la notizia e vieni a festeggiare Mono insieme a noi!

DELLE BOMBE NOI SIAMO LE SCHEGGE!

3 Luglio .. coming soon