DROPKICK MURPHYS: tour europeo posticipato al 2023

Brutte notizie per tutti i fan dei Drokick Murphys.

La storica celtic punk band di Boston ha annunciato di aver posposto il tour europeo addirittura al 2023.

I Dropkick Murphys, assieme agli Interrupters, avrebbero dovuto suonare il 4 febbraio prossimo a Jesolo, data fissata per il 5 febbraio 2023, ma senza la presenza dei californiani Interrupters.

L’ultimo lavoro dei Dropkick Murphys, “Turn Up That Dial”, è uscito ad aprile 2021, mentre quello degli Interrupters, “Fight The Good Fight”, è datato 2018 (qui la nostra recensione: THE INTERRUPTERS: Fight The Good Fight – Punkadeka – Punk web Magazine)