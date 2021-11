Partite le prevendite per il release party dei BULL BRIGADE

I Torinesi Bull Brigade annunciano la data del release party del nuovo album “Il Fuoco non si è Spento”, disco che sta raccogliendo grandi consensi sia tra i fan della prima ora che i nuovi seguaci.

Venerdì 14 Gennaio saranno sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano per celebrare e festeggiare insieme ad ospiti d’eccezione questo importante traguardo.



Ad accompagnare i Bull Brigade ci saranno i Sempre Peggio, milanesi DOC (martens?), i veterani dello street punk italiano Klasse Kriminale e gli affilatissimi Discomostro, che scalderanno gli animi e il palco di quella che in battuta di inizio del nuovo anno si preannuncia essere una data memorabile e imperdibile.



La band di Torino proporrà dal vivo i brani del nuovo album, tra cui i singoli “Quaranta” e “Ultima Città”, oltre ad alcuni cavalli di battaglia ormai storici che costellano la loro discografia lunga 15 anni.



Le prevendite sono già disponibili a questo link e sono fortemente consigliate: https://www.diyticket.it/events/Musica/6193/bull-brigade



Se, come recita il titolo dell’album, “il fuoco non si è spento”, allora aspettiamoci fuoco e fiamme per una serata incendiaria, indimenticabile e da non perdere assolutamente.