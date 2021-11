Il nuovo singolo di Lester Greenowski è un omaggio a John Carpenter

Lester Greenowski, ugualmente influenzato sia dal punk rock newyorkese degli anni settanta (Ramones, Heartbreakers, Dictators, Dead Boys) che dall’ hard rock dello stesso decennio (AC/DC, Kiss, Cheap Trick, Aerosmith) ha unito le sue due passioni per creare un suo sound personale, ma in questo suo nuovo progetto ha deciso di mettere un po’ da parte tutto per esaltare il suo amore per i Misfits…il suo nuovo singolo, Halloween, brano che si rifà al classico dell’orrore datato 1978, aggiunge al consueto stile di Lester tinte horror punk della prima ora tipo Misfits, T.S.O.L. e Corpse Grinders.

Questo singolo/video anticipa l’uscita di un vero e proprio concept album contenente 13 canzoni tutte basate sui lavori del fondamentale regista nato a New York, e si chiamerà Carpenter’s Cult (uscita prevista prevista per il 2022).

Per chi non lo conoscesse ancora, Lester è un cantante/songwriter/musicista emiliano che ha condiviso il palco con giusto un paio di band, tipo: Offspring, Backyard Babies, Michael Monroe, Faster Pussycat, LA Guns, Vibrators, The Dickies, Slaughter And The Dogs, Supersuckers, Dogs D’Amour, Enuff Z’Nuff, The Boys, Richie Ramone, Angelic Upstarts, Cockney Rejects, Paul Collins Beat, Bruce Kulick, John Corabi, Black Halos, Jetboy, Texas Terri Bomb!, Tigertailz, Koffin Kats, Cockney Rejects, Crystal Pistol, Chris Masuak, The Loyalties, Brijitte West & The Desperate Hopefuls, Tuff, Caroline & The Treats, Sex Slaves, Jet Boys, Kevin K, The Accidents, Hollywood Teasze, Bible Of The Devil e molti altri.