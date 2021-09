Roger Miret (Agnostic Front) ha bisogno di noi…

..”All’inizio di quest’anno, al cantante degli Agnostic Front, Roger Miret, è stato diagnosticato un cancro.

Una lunga strada di esami e diagnosi porta ad un intervento chirurgico complesso e ad una lunga degenza ospedaliera.

Anche se l’intervento è stato complicato, i risultati sono stati estremamente positivi. Il cancro è stato rimosso con successo e siamo molto sollevati nel dire che Roger è ora in completa remissione e che tutti i segni del cancro sono scomparsi.

Con la gioia di sapere che ora Roger è libero dal cancro, arriva anche l’amara realtà di mesi di trattamento e Roger e la sua famiglia stanno affrontando il contraccolpo finanziario di una diagnosi di cancro. Oggi facciamo appello alla nostra amata scena musicale mondiale, agli amici e alla famiglia, o per favore condividi questa raccolta fondi e dona ciò che puoi, durante questi tempi difficili. Dalla nostra famiglia alla vostra, un sentito ringraziamento per il vostro sostegno e contributo!

Ti chiediamo di rispettare la privacy di Roger e della sua famiglia mentre continuano il loro viaggio di recupero.“..

Facciamoci sentire vicini, questo il link per la raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/roger-miret-needs-our-help