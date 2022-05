“RIOT¿?MOM?”: una giornata di punk e femminismo a Novara

Domani domenica 8 maggio dalle 15:30 alle 21:00 avrà luogo presso il Circolo della Fratellanza a Novara il “RIOT¿?MOM? – MATINEE’ PUNK E FEMMINISMO”. Il leitmotiv dell’iniziativa è quello di rimarcare il diritto della donna all’indipendenza nelle proprie scelte di vita ed il distacco dagli stereotipi che la vogliono “madre”, “moglie”, “angelo del focolare”, sottolineando così la possibilità di modellare il proprio futuro inseguendo aspirazioni, traguardi ed ideali personali.

E quale genere musicale avrebbe potuto rappresentare meglio tali ideali se non il nostro amato punk? Dalle 15:30, infatti, si alterneranno 6 band punk accomunate non solo dalle sonorità che propongono, ma anche da un ennesimo tratto distintivo, il quale rafforza ulteriormente la natura dell’evento: una frontwoman. Sul palco si susseguiranno Ostile, The Playground, Ellis’, Red moon heroes, Dodos e Protezione incivile.