THE BOLLWEEVILS: nuovo album dal 1995 e primo singolo estratto

Una delle più influenti punk rock band di Chicago degli anni ’90 sta per tornare sulle scene: stiamo parlando dei The Bollweevils. Il prossimo 5 Maggio la punk rock band farà uscire per Red Scare Industries il nuovo album “Essential”, il primo dopo “Heavyweight” del 1995.

Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto Liniment and Tonic.