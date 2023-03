PUNKREAS: siete pronti!?

Con l’uscita del nuovo album “Electric Déjà-Vu” prevista per venerdì 31 marzo, i PUNKREAS si preparano a dare il via al tour di presentazione in programma ad aprile, che partirà proprio dall’Alcatraz di Milano.

Il disco è stato anticipato a gennaio dal brano “Le mani in alto”, accompagnato da un lyric video:

Sarà un grande evento quello del 1° aprile a Milano. Diversi gli ospiti attesi: Raphael, una tra le voci più note del reggae in Italia, featuring nell’album nel brano “Disagio”, il cantautore Giancane, che ha duettato con i Punkreas nel brano “Dai Dai Dai (Die Die Die)”, poi ancora saliranno sul palco anche Olga degli Svetlanas e Cami dei Ros.

Ad arricchire ulteriormente l’evento milanese, oltre a Cippa, Paletta, Noise, Gagno ed Endriù, sul palco ci saranno anche la chitarra aggiunta di Roberto Rhobbo Bovolenta (tra i produttori del disco) su alcuni brani e la sezione fiati dei Fiatellas con Fabrizio Sferrazza (ex Meganoidi) e Diego Servetto.

“Electric Déjà-Vu” sarà disponibile nei formati cd, vinile e su tutti gli store digitali. Link al preorder e al presave digitale del disco al link: https://virginmusic.lnk.to/DejaVu

A questo link sono inoltre disponibili in esclusiva i formati speciali Vinile giallo autografato e CD autografato: https://virginmusic.lnk.to/DejaVuLimited

Dopo aver celebrato i trent’anni di carriera nel 2022 con il tour “XXX e… Qualcosa” che ha registrato numerosi sold out nei principali club della penisola, i Punkreas tornano con un lavoro energico mostrando ancora una volta quell’attitudine e quell’impegno che li ha resi tra i principali esponenti del punk rock e ska punk in Italia.

I biglietti per la data milanese dei Punkreas all’Alcatraz il 1° aprile sono disponibili su Mailticket (€ 15 + dp).

ORARI:

19.30 APERTURA PORTE 21.00 ELEPHANT BRAIN 21.50 PUNKREAS

https://www.ticketone.it/eventseries/punkreas-3319988/?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEG9ladgPHyoqJ0Xae-29H4rFWXisgcSn-c5xQqvOZfgNT-kyqOx_uhoCoGkQAvD_BwE