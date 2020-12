TEENAGE BOTTLEROCKET; nuovi pezzi all’orizzonte

Durante un’intervista, Miguel Chen, bassista dei Teenage Bottlerocket, hche la pop punk band del Wyoming ha svelato che la pop punk band del Wyoming ha cominciato a registrare le demo di alcuni nuovi pezzi. Queste le sue parole: “Recording new TBR tunes and getting to see my band for the first time in 8 months.“.

Rimanete sintonizzati per ulteriori news.