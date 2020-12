Best of 2020 by Punkadeka – Un anno che ha pogato duro!

Come ci hanno raccontato le nostre Amanda e Valentina nello speciale “Punkadeka 2020 Postponed”, è stato un anno che ha pogato duro per tutti. Ma la scena non si è fermata, da un punto di vista discografico è stato un anno molto ricco che ci ha regalato tantissime ottime uscite, in Italia e all’estero.

Per questo la redazione di Punkadeka.it ha cercato di condensare in una playlist il meglio di quest’infausto anno: 62 canzoni per 3 ore con il meglio della scena. Speriamo vi possa tenere compagnia in attesa di tornare tutti sotto al palco a pogare e sudare abbracciati.

In alto le birre! Auguri di buon anno ragazz*!

La redazione di Punkadeka.it

Ps. come potete ben capire, la redazione di Punkadeka ha categoricamente impedito a Paganelli di inserire alcun pezzo dall’ultimo dei Green Day. Speriamo di avervi fatto cosa gradita.