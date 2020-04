Video live e edizione deluxe per il capolavoro dei NOFX live at Red Rocks.

Uscito settimana scorsa, la Fat Wreck propone un vinile in edizione limitata con la versione live con la Baz’s Orchestra e Linewleum sulla side B.

Vi invito a leggere la recensione originlae di THE DECLINE di 20 anni fa, a cura di Totonno dei Duff recensore esclusivo per punkadeka: https://www.punkadeka.it/nofx-the-decline/

Se interessati:

https://fatwreck.com/products/the-decline-live-at-red-rocks