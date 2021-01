Hai mai fatto una cover di Linoleum dei Nofx?

Scopri se sei ne nuovo video!

Per presentare il nuovo album la band californiana ha pubblicato il video ufficiale di “Linewleum”, una nuova versione (featuring Avenged Sevenfold) di Linoleum del 1994.

Il pezzo (e il video) è dedicato a tutte le band che in questi anni hanno suonato quella canzone.

Ecco quanto dichiarato da FatMike:

“Non ho idea del perchè ‘Linoleum‘ sia il nostro pezzo di cui sono state fatte più cover da parte di un sacco di band e invece ad altri brani sia stata data scarsa attenzione. ‘Linoleum‘ non è stata un singolo, non ha avuto un video, non è passata in radio e soprattutto non ha nemmeno un ritornello!!! Tutti i pezzi famosi hanno un ritornello! Che cazzo! Quindi una notte sono stato su fino alle 4 a guardare su YouTube centinaia di band da 28 paesi del mondo (la maggior parte indonesiane) che suonavano ‘Linoleum‘ e per me è stata un’esperienza veramente emozionante. Per questo ho deciso di scrivere un pezzo che fosse un ringraziamento a tutte queste persone che hanno imparato quei quattro accordi e ricordato quei testi non in rima. Poi ho chiesto alla più grande di quelle band di registrare alcune parti sul pezzo. A quel punto M. Shadows ha suggerito di fare un video assieme e io ho fatto in modo di mettere tutti i gruppi nel video. Ok, non proprio tutti i gruppi ma ne ho presi un po’ di quelli fighi! Un pezzo sul non suonare un pezzo che non è una hit con un video che parla di altre band che fanno una cover di quel pezzo! Ecco perchè adoro scrivere pezzi punk! Nessuna regola!”