Nuovo album per i NOFX, scopri perchè si chiama SIngle Album!

E’ fissata per il prossimo 26 Febbraio l’uscita del nuovo album dei NOFX, il nuovo disco di inediti si intitolerà “Single Album” .

Perchè questo nome? Ce lo spiega FatMike:

“Quando scrivi un doppio album, scrivi in ??modo diverso.

Stavo scrivendo canzoni davvero diverse e alcune divertenti, ma devi essere capace di mettere insieme un doppio album abbastanza interessante da poterlo ascoltare per intero. Volevo fare un doppio album perfetto, e non ci sono riuscito. Così ho deciso fare un album singolo. Da qui il titolo”.

Di seguito, la tracklist:

01. The Big Drag (oltre 7 minuti!!)

02. I Love You More Than I Hate Me

03. Fuck Euphemism

04. Fish in a Gun Barrel

05. Birmingham

06. Linewleum

07. My Bro Cancervive Cancer

08. Grieve Soto

09. Doors and Fours

10. Your Last Resort

PREORDINA LA TUA COPIA!